본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

고령군, ‘달리는 국민신문고’ 운영… 국민권익위와 현장 민원 해소

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.04 11:01

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정·법률·소비자 피해 등 현장 상담… “주민 불편 실질적 해결 기대”

국민권익위원회가 주관하는 '달리는 국민신문고'가 오는 13일 고령군청 대가야홀을 찾아 주민 민원 해소에 나선다.


이날 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되는 이 행사는 국민권익위원회와 관계 협업기관이 함께 참여해 주민 고충을 현장에서 직접 청취하고 해결책을 제시하는 권익구제 서비스다.

현장에는 국민권익위원회 조사관과 협력기관 전문가 등 20여명의 상담 인력이 참여해 행정·공공기관 관련 민원, 소비자 피해, 지적 문제, 생활법률 등 생활 밀착형 상담을 제공한다.


또 즉시 해결 가능한 사안은 현장에서 바로 처리하고, 추가 조사가 필요한 민원은 관계기관 협의를 거쳐 심층 조사 후 후속 조치를 진행할 예정이다.


이남철 군수는 "주민들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 실질적인 해결 방안을 찾는 뜻깊은 자리"라며 "이번 방문이 지역민 불편 해소에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기