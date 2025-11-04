신한은행, 여성경제인협회와 '여성기업 성장' 돕는다

신한은행이 한국여성경제인협회와 손잡고 여성기업의 성장을 지원한다.

이와 관련해 신한은행은 3일 서울 중구 신한은행 본점에서 여성경제인협회와 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 여성기업을 대상으로 여성 창업 저변 확대 및 활성화를 지원하고, 여성기업에 대한 금융 지원과 특화 컨설팅 제공 등 금융·비금융 협력체계를 구축하기로 했다.

신한은행 관계자는 "여성기업의 실질적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 여성기업을 위한 지원을 확대해 일자리 창출과 경제활력 제고의 주역이 될 수 있도록 지속적으로 협력할 것"이라고 말했다.

한편 여성경제인협회는 전국 20개 지회와 약 1만여개 회원사를 보유한 대표적인 여성경제단체로, 1999년 설립됐다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



