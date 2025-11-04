보좌진이 국회의원 발톱까지? 국회의원 갑질에 페루 '발칵'

식사 준비 등 사적 업무 맡겼다는 주장도 나와

"건강상 문제로 발톱 대신 깎아준 것" 해명

페루의 한 국회의원이 보좌진에게 자신의 발톱을 깎게 한 사진이 공개돼 논란이 일고 있다. 3일 데일리메일, 페루21 등 외신은 최근 페루 현지에서 루신다 바스케스라는 이름의 여성 국회의원이 소파에 기대어 전화 통화를 하는 동안 보좌진이 그녀의 발톱을 깎고 있는 사진이 공개돼 논란이 일고 있다고 보도했다.

문제가 된 사진은 지난해 11월 촬영된 것으로 알려졌다. 의회 내에선 바스케스 의원에 대한 징계 요구가 잇따르고 있다. 페루 의회 윤리위원회는 현재 바스케스 의원의 갑질 의혹과 더불어 바스케스 의원이 국고를 사적으로 이용한 혐의가 있는지를 판단해 징계 또는 형사 처벌 여부를 논의할 예정이다.

현지 TV 프로그램 쿠아르토 포데르는 이를 두고 "바스케스 의원이 자신의 직원들에게 직무와 무관한 일을 시켰다"고 지적했다. 또 바스케스 의원이 보좌관들에게 집에서 아침 식사를 준비하게 하는 등 사적인 업무를 맡겼다는 주장과 더불어 친인척을 보좌관에 채용했다는 논란 등도 함께 제기했다.

논란이 커지자 바스케스 의원은 사진 유출이 "복수심에 불탄 전직 직원들"의 소행이라고 반박했다. 그는 성명을 통해 "의정 활동을 왜곡하려는 정보 조작 시도와 허위 보도에 단호히 반대한다"며 "이번 사태는 나를 공격하고 대중에게 불안감을 조성하려는 전례 없는 시도"라고 주장했다. 이어 그는 "근거 없는 보도에 속지 말라"며 "이는 공익과 무관한 의도에서 비롯된 혼란 조성 행위"라고 강조했다.

다만 해당 논란과 관련해 바스케스 의원의 발톱을 깎았던 전직 보좌진은 현지 언론에 "의원이 암 진단을 받았고, 건강이 악화했기 때문에 발톱을 대신 깎아준 것"이라고 해명했다. 보좌진의 해명에 일각선 투병 사실을 공개해 징계를 피하려는 것 아니냐는 비판이 이어지고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



