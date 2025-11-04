용인시, 교통취약지역 주민 위한 수요응답형 버스 시범운행

'모뮤DRT'에 면허 발급…포곡읍 유운·전대리서 서비스

경기도 용인시가 대중교통 취약지역에 수요응답형 교통(DRT) 시범 서비스를 도입한다.

용인시는 DRT 플랫폼 스타트업인 '스튜디오 갈릴레이'가 추진하는 '모뮤DRT'에 대해 한정면허를 발급했다고 4일 밝혔다.

용인시 포곡읍 전대리와 유운리 일원 3개 정류장에서 시범운행을 시작한 수요응답형 버스 '모뮤DRT'. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 면허 발급으로 모뮤DRT는 이달부터 처인구 포곡읍 유운·전대리 내 ▲삼성화재 모빌리티 뮤지엄 ▲라마다호텔 ▲전대·에버랜드역 등 3개 정류장에서 DRT 시범운행을 개시했다. 면허 유효기간은 내년 10월 31일까지 1년간이다.

'모뮤DRT'는 이용객의 이동 요청에 따라 노선이 실시간으로 조정되는 스마트 교통 서비스다. 교통이 불편한 지역 주민과 방문객에게 보다 편리한 이동 수단을 제공하는 것이 특징이다.

시범사업은 스튜디오 갈릴레이가 서비스 총괄과 플랫폼 운영을 맡고, 삼성화재 모빌리티뮤지엄이 서비스 운영을, 용성고속관광이 버스 운행을 담당한다.

운행에는 삼성화재 모빌리티뮤지엄의 16인승 전세버스 차량이 투입된다. 운행 시간은 평일의 경우 오전 9시~오후 5시, 주말은 오전 10시~오후 6시까지다. 월요일은 휴무다.

이용 요금은 무료이며, 승차는 전용 앱 '바로DRT' 또는 삼성화재 모빌리티뮤지엄 내부와 전대·에버랜드역에 설치된 키오스크를 통해 예약할 수 있다.

이상일 용인시장은 "이번 시범운행으로 교통 사각지대에 거주하는 시민들의 이동 편의가 한층 개선될 것으로 기대한다"며 "실증 결과를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 교통정책과 생활밀착형 이동 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>