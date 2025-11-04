본문 바로가기
파주시, 운정4동 행정복지센터·국민체육센터 '첫 삽'

이종구기자

2025.11.04

파주시 운정4동, 행정·복지·체육 복합 거점 탄생
총사업비 301억 투입…복합시설 착공 2027년 6월 준공 목표

경기 파주시는 지난 3일 운정4동 행정복지센터 및 국민체육센터 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 착수했다고 4일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 3일 운정4동 행정복지센터 및 국민체육센터 착공식에서 인사말을 하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 지난 3일 운정4동 행정복지센터 및 국민체육센터 착공식에서 인사말을 하고 있다. 파주시 제공

이날 착공식에는 김경일 파주시장, 도의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 새로운 지역 거점시설의 탄생을 함께 축하했다.


운정4동 행정복지센터 및 국민체육센터는 운정4동 주민들의 행정·복지·체육 수요를 충족하기 위해 건립되는 복합시설로, 총사업비 301억 원을 투입해 지하 1층~지상 3층, 연면적 6337㎡ 규모로 조성될 예정이다.

행정복지센터에는 종합민원실, 주민자치센터, 공공도서관, 보건진료소 등이 들어서고, 국민체육센터에는 실내체육관, 헬스장, 다목적지엑스(GX)실 등 지역 주민의 생활체육을 위한 다양한 시설이 포함된다.


시는 2027년 6월 준공을 목표로 공사를 추진하며, 완공 후에는 지역 주민 편의 증진과 지역공동체 활성화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.


김경일 파주시장은 "운정4동 행정복지센터와 국민체육센터는 주민이 모이고 함께 성장하는 지역의 중심이 될 것"이라며 "안전하고 효율적인 공사 추진을 통해 시민 여러분께 사랑받는 복합공간으로 완성하겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
