[클릭 e종목]"HD현대마린엔진, 엔진과 부품 성장 지속"

하나증권은 4일 HD현대마린엔진 HD현대마린엔진 071970 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 568,438 전일가 99,300 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자"정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포올들어 30% 오른 코스피, 글로벌 증시 압도[상반기증시결산] 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다며 엔진과 부품 부문 모두 빠르게 성장하고 있다고 분석했다. 목표주가를 12만원으로 기존 대비 55.8% 상향 조정했다.

유재선 하나증권 연구원은 "올해 3분기에 HD현대마린엔진이 매출액 1091억원, 영업이익 203억원을 기록했다"며 "전분기 대비 각각 10.0%, 16.2% 증가했다"고 설명했다.

이어 "엔진과 부품 부문 모두 가파른 성장을 확인했다"며 "지난 7월 말에 공시한 연간 매출 전망 목표치를 웃돌 가능성이 커졌다"고 덧붙였다.

그는 "엔진 부문은 인도 대수가 늘어났고 제품 믹스 개선으로 판매가격이 상승했다"며 "지난해 수주한 물량의 매출 비중이 상승하고 있어 성장 추세가 이어질 것"이라고 강조했다.

아울러 "부품은 엔진 인도 증가에 따라 크랭크샤프트 매출도 늘어난 가운데 터보차저도 캡티브 실적이 인식되고 있다"며 "앞으로 외부 매출이 빠르게 늘어날 것으로 기대한다"고 분석했다.

유 연구원은 "조선소 생산성 향상으로 선표가 앞당겨지는 흐름으로 보인다"며 "엔진도 그에 따라 높은 판가로 수주받은 물량의 매출 인식 시점이 빨라지기 때문에 긍정적"이라고 설명했다.





