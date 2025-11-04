본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"HD현대마린엔진, 엔진과 부품 성장 지속"

박형수기자

입력2025.11.04 07:17

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 4일 HD현대마린엔진 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다며 엔진과 부품 부문 모두 빠르게 성장하고 있다고 분석했다. 목표주가를 12만원으로 기존 대비 55.8% 상향 조정했다.


유재선 하나증권 연구원은 "올해 3분기에 HD현대마린엔진이 매출액 1091억원, 영업이익 203억원을 기록했다"며 "전분기 대비 각각 10.0%, 16.2% 증가했다"고 설명했다.

이어 "엔진과 부품 부문 모두 가파른 성장을 확인했다"며 "지난 7월 말에 공시한 연간 매출 전망 목표치를 웃돌 가능성이 커졌다"고 덧붙였다.


그는 "엔진 부문은 인도 대수가 늘어났고 제품 믹스 개선으로 판매가격이 상승했다"며 "지난해 수주한 물량의 매출 비중이 상승하고 있어 성장 추세가 이어질 것"이라고 강조했다.


아울러 "부품은 엔진 인도 증가에 따라 크랭크샤프트 매출도 늘어난 가운데 터보차저도 캡티브 실적이 인식되고 있다"며 "앞으로 외부 매출이 빠르게 늘어날 것으로 기대한다"고 분석했다.

유 연구원은 "조선소 생산성 향상으로 선표가 앞당겨지는 흐름으로 보인다"며 "엔진도 그에 따라 높은 판가로 수주받은 물량의 매출 인식 시점이 빨라지기 때문에 긍정적"이라고 설명했다.

[클릭 e종목]"HD현대마린엔진, 엔진과 부품 성장 지속"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기