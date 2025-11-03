SK바이오사이언스, 3분기 매출 1508억·영업손실 194억

IDT 인수 1년, 매출 4배 이상↑ 외형 성장 가속

SK바이오사이언스가 자회사 IDT 바이오로지카(IDT)의 안정적인 실적 기여와 자체 백신들의 견조한 매출을 기반으로 외형 성장을 이어갔다.

SK바이오사이언스는 연결 기준 올 3분기 매출 1508억원, 영업손실 194억원을 기록했다고 3일 공시했다. 매출은 전년 동기(616억 원) 대비 약 2.5배 증가하며 성장세를 이어갔고, 영업손실 규모는 전년 동기(-396억 원) 대비 50% 이상 축소되며 손익이 개선됐다. 올해 2분기(-374억 원)와 비교해도 적자 폭은 50% 가까이 줄었다. 이는 IDT의 생산 효율화와 비용 구조 개선을 통해 재무 안정성이 강화된 결과로, 주요 파이프라인의 임상 진행과 R&D 투자 등에 따라 영업손실은 계속됐다.

SK바이오사이언스가 지난해 10월 인수 완료한 IDT는 이후 꾸준한 매출을 기록하며 외형 성장에 기여했다. SK바이오사이언스의 올해 3분기 연결 기준 누적 매출은 약 4672억원으로 전년 동기 대비 4배 이상 증가한 수치다. IDT는 SK바이오사이언스에 인수된 후 유럽과 북미 지역을 중심으로 신규 고객 확보 및 수주 확장에 주력하고 있으며, 생산 효율화와 품질 관리 고도화를 통해 글로벌 CDMO 경쟁력을 강화하고 있다. 이를 바탕으로 올해 연간 매출이 흑자로 전환될 가능성도 높아졌다.

SK바이오사이언스의 자체 개발 백신들도 판매 호조를 보였다. 세포배양 독감백신 스카이셀플루는 국내 접종 시즌 초반부터 활발히 공급되고 있으며, 태국·말레이시아 등 동남아 시장으로의 수출도 증가하고 있다. 수두백신 스카이바리셀라는 범미보건기구(PAHO)와의 장기 계약에 따라 2025~2027년 공급이 순항 중이며, 2도즈(2회 접종) 적응증 추가를 위한 국내 임상 3상 시험계획(IND)을 식약처에 신청, 시장 확장 채비에 나섰다. 이는 글로벌 시장에서 2도즈 접종이 권장되는 추세에 부합하는 조치로, 향후 글로벌 경쟁력 강화를 위한 기반이 될 전망이다. 대상포진백신 스카이조스터 또한 지자체 공급 물량 확대와 함께 동남아 시장 진입을 위한 준비를 이어가고 있다.

SK바이오사이언스가 유통중인 사노피 백신들도 매출 성장에 힘을 보태고 있다. 6가 혼합백신 헥사심은 국가예방접종사업을 통해 안정적인 공급을 지속하고 있고 RSV 예방 항체주사 베이포투스는 영유아 대상 접종이 본격화됐다. 이 같은 자체 백신 및 유통 제품의 동반 성장으로 SK바이오사이언스의 국내외 매출 기반은 한층 견고해졌다.

SK바이오사이언스는 적자 기조 속에서도 미래성장을 위한 투자는 지속한다. 지난해 1000억원 이상의 R&D 투자를 자체적으로 진행했던 SK바이오사이언스의 투자 규모는 올해 한층 늘어날 것으로 전망된다.

R&D 측면에서 차세대 백신 개발과 생산 인프라 고도화가 병행중이다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신은 미국, 유럽, 중국 등 주요 글로벌 시장에서 임상 3상이 순조롭게 진행되고 있다. 상업 생산을 위한 안동 L하우스의 증축 공사도 완료하고 글로벌 공급을 위한 미국 cGMP 인증 절차를 준비 중이다.

또 mRNA(메신저 리보핵산) 플랫폼을 적용한 일본뇌염 백신의 글로벌 1/2상 임상이 진행중으로, 연내 주요 결과를 확보할 것으로 예상된다. SK바이오사이언스는 이를 기반으로 mRNA 기술 역량을 내재화하고, 향후 신규 백신 개발로 확장해 간다는 목표다.

코로나 계열에 광범위하게 예방효과를 보이는 사베코 바이러스 백신도 개발이 본격화됐다. SK바이오사이언스는 개별 바이러스에 대응하는 방식이 아닌 계열 전체에 유효한 백신을 개발해 향후 관련 바이러스 및 변이주를 한 번에 예방하는 범용 백신 플랫폼을 구축할 계획이다. 최근 호주에서 이 백신에 대한 글로벌 임상 1/2상 시험계획을 신청했으며, 2028년 주요 결과를 확인할 예정이다.

SK바이오사이언스는 폐렴구균 백신 상업화와 차세대 백신 개발, IDT를 중심으로 한 글로벌 CDMO 사업 확장 등을 통해 지속적인 성장세를 만들어간다는 계획이다





정동훈 기자



