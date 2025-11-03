본문 바로가기
대전교육청, 시·도교육청 평가 3년 연속 '최우수' 선정

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.03 17:14

언론사 홈 구독
국가책임 교육·돌봄, 교실혁명 등 4개 영역 21개 지표 대상

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시교육청이 교육부 주관 '2025년 시·도교육청 평가' 결과 지난해에 이어 3년 연속 '최우수'교육청으로 선정됐다.


교육부는 매년 17개 시·도교육청을 대상으로 국가시책 추진실적에 대한 평가를 실시하고 있으며, 올해는 ▲국가책임 교육돌봄 ▲교실 혁명 ▲함께 학교 ▲시도교육청 행재정 운영 효율화 등 4개 영역, 21개 지표를 대상으로 평가가 이뤄졌다.

대전시교육청은 21개 모든 정량평가 지표에서 기준을 통과(PASS)해 최우수 등급을 받는 성과를 이뤘으며, 특히 ▲교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 ▲학생 마음 건강 증진을 위한 노력 ▲학교 예산운영 자율성 확대 등의 세부 지표는 평가 기준을 크게 상회하는 높은 점수를 달성했다.


아울러, 이번 시·도교육청 평가 결과 최우수 등급에 따른 5억 원의 특별교부금을 재정 인센티브로 받게 됐다.


설동호 교육감은 "시·도교육청 평가 결과 3년 연속 '최우수' 달성은 대전교육 가족 모두의 헌신과 협력이 이룬 값진 결실"이라며 "앞으로도 우수한 교육정책을 내실 있게 추진해 '행복한 학교 미래를 여는 대전교육'을 실현해 나가겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

