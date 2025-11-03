화성시 최대 규모 '화성동탄중앙도서관' 공식 개관…1만625㎡ 규모

장서 25만권 보유…장난감 도서관도 갖춰

도서관·박물관·기록관 결합 '라키비움' 눈길

경기도 화성시 일대 최대 규모 공공 도서관인 '화성동탄중앙도서관'이 3일 공식 개관했다.

화성시 동탄중앙로 120에 지하 1층~지상 4층, 연면적 1만625㎡ 규모로 건립된 이 도서관은 25만권의 장서를 갖추는 한편, 층별로 다양한 기능과 특화시설을 갖췄다.

3일 개관환 경기도 화성시의 '화성동탄중앙도서관' 내 체험형 동화구연 공간. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

지하 1층에는 주차장과 보존서고를 비롯해 기계실, 전기실 등 주요 관리시설이 배치됐다. 보존서고에는 귀중본, 정책자료, 절판도서 등 장기보존이 필요한 자료들이 체계적으로 관리된다.

지상 1층은 2752㎡ 규모의 일반자료실로, 정책 및 납본자료 등 성인 및 청소년 도서를 소장하고 있다. 실시간 스트리밍 서비스, 실감형 디지털 북 등 첨단 기술을 활용한 몰입형 독서 환경도 구현했다. 이곳에는 집중 독서공간 130여석과 자동반납기, 무인예약대출기, 셀프 프린트 등도 가주고 있다.

2층은 어린이·유아를 위한 공간으로 구성됐다. 아동도서 외에 ▲5면 3D와 터치센서를 활용한 체험형 동화구연실 ▲미디어 아트존 ▲인터렉티브 월 ▲핑거스토리(AR북) 등 아이들의 호기심을 자극하는 감각적이고 체험 중심의 콘텐츠를 제공한다. 영유아 발달단계별 장난감 1150여 종을 대여할 수 있는 장난감도서관도 자리 잡고 있다.

같은 층에는 미디어 월을 활용해 영화 상영, 강연, 공연 등을 진행하는 복합문화공간 '지식의 숲'과 카페가 운영된다.

3층은 도서관의 핵심 주제 공간인 '라키비움(Larchiveum)'을 중심으로 화성시 정책자료, 시정기록, 지역문화 콘텐츠를 통합 보존·전시하는 공간이다. 라키비움은 도서관(library), 기록관(archive), 박물관(museum)의 기능을 결합한 복합형 아카이브로, 연 3회 전시 프로그램과 정책연계 기획전이 운영될 예정이다.

도서관에는 문화교실, 제작실, 다목적실 등 시민 참여형 강연·창작·커뮤니티 공간이 마련돼 메이크 북스, 독서동아리, 드로잉 테라피 등 다양한 프로그램도 진행된다.

시는 개관을 기념해 도서 '반 고흐 인생수업'과 연계한 미디어아트 테마 원화전시를 운영하는 한편 '도서관과 만나다' 등 월별 테마 북 큐레이션도 마련했다.

화성동탄중앙도서관 내에 미디어 월을 활용해 영화 상영, 강연, 공연 등을 진행하기 위해 마련된 복합문화공간 '지식의 숲'. 화성시 제공 원본보기 아이콘

시는 개관 이벤트로 ▲'블라인드 북' 이벤트 ▲대출 권수 7권→10권 확대 ▲한정판 개관기념 회원증 발급 ▲'100일 독서왕' 선정 등 시민 참여형 독서 캠페인도 운영한다.

도서관 운영시간은 평일 오전 9시부터 밤 10시까지이며, 주말은 오후 6시까지다. 맞벌이 가정과 가족 단위 이용 확대를 위해 어린이·유아자료실도 야간까지 개방한다.

정명근 화성시장은 "화성동탄중앙도서관이 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 배움과 소통, 문화가 살아 숨 쉬는 시민의 열린 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>