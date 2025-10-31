국힘, 대장동 판결에 "李대통령 유죄 수순…정권 붕괴 신호탄"

국민의힘은 31일 대장동 개발 비리 의혹 사건에 연루된 민간업자들이 1심에서 유죄 판결받은 것과 관련해 "당시 최종 결정권자였던 이재명 대통령의 유죄도 당연한 수순"이라고 주장했다.

대장동 개발 비리 의혹으로 재판에 넘겨진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 31일 서울 서초구 중앙지법에서 열린 1심 선고공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 "대장동 비리 몸통들이 1심에서 모두 중형을 선고받고 법정 구속됐다"며 "이 대통령이 성남시장으로 있을 당시 벌어진 권력형 비리의 실체를 사법부가 인정한 것"이라며 이같이 말했다.

그는 이 대통령에게 "더는 침묵하지 말고 대장동·백현동 비리에 대한 정치적·도덕적 책임을 명확히 밝혀야 한다"며 "이 사건의 최종 책임이 어디로 향할지 국민은 끝까지 지켜볼 것"이라고 말했다.

이어 "오늘 판결은 '이재명 방탄 정권'의 붕괴가 시작됐다는 신호탄"이라고 덧붙였다.

한편 나경원 국민의힘 의원은 이날 법원 판결 전 진행한 기자회견에서 대장동 사건과 관련해 "이 대통령도 헌법에 따라 재판받는 것이 국민적 갈등을 해소하고 헌법적 갈등을 해결할 것"이라며 "당당하게 재판받아라"고 했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>