엑소코바이오, 스킨케어 브랜드 'ASCE plus' 신제품 출시

내달 3일 세계 최대 엑소좀 서밋서 선공개

50여개국 의사·연구자 250여명 참여



엑소좀 기반 의약품 개발 기업 엑소코바이오는 제 4회 '재생 에스테틱 엑소좀 서밋 2025(RAES 2025)'에서 스킨케어 브랜드 'ASCE plus'의 신제품을 선공개한다고 31일 밝혔다.

스킨케어 브랜드 'ASCE plus' 신제품. 엑소코바이오 제공

RAES는 엑소코바이오가 2022년부터 주최한 세계 최대 규모의 엑소좀 전문 학술행사다. 전 세계 의사·연구자·뷰티 전문가가 참석해 엑소코바이오의 고유 기술인 'ExoSCRT' 기반의 고효능·고순도 엑소좀과 ASCE plus의 임상 적용 사례, 최신 뷰티 산업 트렌드를 공유하는 글로벌 교류의 장이다.

행사는 다음 달 3일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린다. 전 세계 50여개국에서 의사와 연구자 250여명이 참석한다. 올해 서밋은 총 4개의 세션과 시상식으로 구성된다. 톰 크루즈의 피부 관리 전문가로 알려진 닐람 홈즈(Nilam Holmes), 세계적인 엑소좀 권위자인 얀 뢰트발 교수 등이 연사로 참여한다.

이번 서밋의 하이라이트는 ASCE plus의 신제품 공개다. 신제품은 총 15종으로 피부 재생과 회복에 효과적인 엑소좀의 기능을 담았다. 얼굴부터 두피, Y존까지 폭넓은 부위를 집에서도 전문적으로 관리할수 있도록 제작됐다고 회사 측은 설명했다.

대표 제품은 '엑소미스트(Exomist-s)'와 '엑소밤(Exobalm)'이다. 두 가지 모두 동결건조 엑소좀 캡슐을 본 제형에 혼합해 사용하는 제품으로, 엑소좀의 신선함을 유지해 효능을 극대화한 것이 특징이다. 엑소미스트는 인체적용 시험을 통해 피부 보습 효과가 입증됐으며, 엑소밤은 피부 진정에 효과적인 'ASCE plus SRLV'의 효능을 캡슐에 담아 피부 장벽 회복에 도움이 된다.







김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



