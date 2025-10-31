GH, 공사현장 돌며 '청렴간담회' 연다

경기주택도시공사(GH)가 건설 현장을 돌며 청렴간담회를 진행한다.

GH는 건설 현장의 청렴문화 확산과 반부패 윤리경영 실천을 위해 상임감사 주관으로 '청렴간담회'를 시작한다고 31일 밝혔다.

GH는 올해 청렴 간담회를 통해 ▲불공정 관행 근절 ▲부패 취약분야 개선방안 ▲공정한 계약관리 ▲갑질 근절 대책 등을 중점적으로 논의하고, 현장의 애로사항을 청취한다.

특히 GH는 청렴 윤리경영 컴플라이언스 프로그램(K-CP)을 비롯해 익명신고 제도, 부패대응 모의훈련 사례 등을 공유하고, 청렴 실천에 대한 공감대 형성과 현장 중심의 청렴의식 제고에 초점을 맞추고 간담회를 진행한다.

이광진 GH 상임감사는 "청렴은 공사의 신뢰이자 경쟁력"이라며 "현장과의 꾸준한 소통과 참여를 통해 공정하고 투명한 조직문화를 정착시켜 도민에게 신뢰받는 일등 청렴 공기업으로 도약하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



