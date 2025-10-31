본문 바로가기
대전시, 초등학교 저학년 등 아동 대상 '카프라 체험' 운영

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.31 09:43

숲속에서 나무판자 블록 쌓기

창의력과 공간 지각력 발달 도움

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

무한한 창의력을 발휘할 수 있는 나무판자 블록 쌓기 활동을 숲속에서 무료로 즐길 수 있는 체험장이 마련됐다.


대전시가 중구 대사동에 위치한 보문산 행복 숲길 지원센터에서 초등학교 저학년 등 아동 및 가족을 대상으로 나무판자 블록 쌓기 활동인 '카프라 체험'을 운영한다.

카프라(KAPLA)는 15대 3대 1 비율의 단순한 나무판자를 쌓아 올리며 균형과 상상력을 이용해 다양한 구조물을 만드는 교구로, 창의적 표현력 발달에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.


이번 체험은 참여자들이 단순한 모양으로 무한한 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하며, 균형과 무게중심의 원리를 자연스럽게 익히고 집중력과 인내심, 공간지각력 등 발달에 도움을 줄 것으로 기대된다.


'카프라(KAPLA) 체험'은 10월부터 12월까지 매주 목·금·토요일 오후 1시부터 3시까지 운영되며, 참여를 원하는 시민은 운영 기간 중 보문산 행복 숲길 지원센터(2층 교육실)로 방문하면 참여할 수 있다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "숲속에서 만나는 카프라 체험을 통해 시민들이 자연의 안정적인 분위기 속에서 창의력과 집중력을 키우고, 가족 또는 친구들과 협동심을 기르는 소중한 시간을 갖길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
