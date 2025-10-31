본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

수원시, 지방세 등 체납액 징수목표 84.1% 달성…9월말 372억원

이영규기자

입력2025.10.31 08:08

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 지난 9월까지 올해 체납액 징수 목표액의 84.1%를 징수했다.


수원시는 올해 '지방세·세외수입' 체납액에 대해 442억3700만원의 징수 목표를 설정했는데 지난 9월30일까지 목표의 84.1%에 달하는 372억원을 거두었다고 31일 밝혔다.

수원시는 이 기간 고액 체납자 568명으로부터 18억1000만원을 징수했고, 공매 의뢰 222건, 예금·급여 압류는 15만 8000여건이었다.


수원시, 지방세 등 체납액 징수목표 84.1% 달성…9월말 372억원 원본보기 아이콘

이원구 수원시 경제정책국장은 "대내외적 불확실성으로 체납액 징수가 쉽지 않은 상황이지만, 하반기 집중징수대책 기간을 운영해 강력한 징수 활동을 이어가겠다"며 "체납액 징수로 시 재정 확충에 이바지하겠다"고 말했다.


한편 수원시는 10월30일 시청 상황실에서 '지방세·세외수입 체납액 하반기 징수대책보고회'를 개최하고, 하반기 징수 대책과 부서별 추진 상황을 공유했다.

수원시는 연말까지 체납자 실태조사, 압류·영치, 현장 추적 징수기동반 운영 등으로 징수율을 더 높이고, 연간 징수 목표액인 442억원 이상을 징수할 계획이다. 또 이월체납액을 최소화하기 위해 총력을 기울이기로 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸어 담는 일본 은행들 "한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

K뷰티 싹 베낀 광저우 급습 현장…中공안은 방치

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기