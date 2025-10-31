예비유니콘 라이너 "AI 환각률 4%…출처가 곧 신뢰"

9월 중기부 예비유니콘 선정 기업 '라이너'

웹 하이라이터에서 AI 검색 서비스로 진화

"기술특별보증 200억, R&D·유통에 투자"

"라이너가 이루려는 건 정보탐색의 혁신입니다."

31일 인공지능(AI) 검색 및 딥리서치 서비스 '라이너(LINER)'의 김진우 대표는 창업 초기 시절을 떠올리며 이렇게 말했다. 라이너는 2015년 미국 실리콘밸리에서 인터넷 브라우저에서 웹(Web)상 문장에 형광펜처럼 밑줄을 긋는 확장 프로그램으로 출발했다. 김 대표와 공동창업자 우찬민 최고운영책임자(COO)는 '웹에서 글을 읽을 때 중요한 내용을 표시하거나, 유용한 정보만 추려볼 수 없을까'라는 고민에서 이 서비스를 기획했다. '라이너'라는 이름이 붙은 것도 이 때문이다.

김진우 라이너 대표. 라이너 AD 원본보기 아이콘

다만, 김 대표의 생각은 밑줄을 긋는 '문장 강조(하이라이팅)' 기능에 그치지 않았다. 그는 사람들이 인터넷에서 중요한 정보를 표시하고 다닌다면, 나중에 이 데이터를 기반으로 인터넷의 정보를 정제할 수 있겠다고 생각했다. 2019년 월간활성이용자(MAU)가 30만명에 달하며 데이터 기반 서비스를 시도할 수 있는 기반이 마련됐다. 이때부터 하이라이트 데이터를 토대로 개인화된 검색과 추천 서비스를 선보였고, 2023년 AI 검색 서비스로 피벗(사업 전환)을 시도했다. 혁신을 거듭한 끝에 지난해 11월 270억원 규모의 시리즈B2 투자 유치를 이뤘고, 올해 9월 중소벤처기업부가 선정한 '예비거대신생기업(예비유니콘)' 15곳 중 하나로 이름을 올리는 데 성공했다.

AI의 거짓말, 출처로 막는다

토대가 된 기술은 '랭커(Ranker)'였다. 읽을 가치가 있는 정보를 가려내기 위해 개발된 기술이다. 김진우 대표는 "하이라이트가 있는 문서, 북마크된 문서, 다수가 읽은 문서 등에 점수를 매겨 고득점을 받은 문서를 선별해 끌어오는 기술"이라고 설명했다. 2022년 거대언어모델(LLM) 기술의 등장은 라이너의 전환점이 됐다. 김 대표는 "랭커와 LLM이 결합하면, 고품질의 개인화된 답변을 제공할 수 있는 AI가 나올 수 있을 것 같았다"고 회상했다.

라이너는 특히 '출처' 기반 신뢰성으로 다른 AI 검색 서비스와 차별화를 꾀하고 있다. 라이너는 AI가 결과로 내놓는 모든 문장마다 출처를 제공해, AI가 거짓 정보를 사실처럼 말하는 환각률은 4% 수준에 불과하다. 김 대표는 "라이너는 논문 작성 시 항상 출처를 중시하는 미국의 대학생, 대학원생, 연구자들을 초기 타깃으로 삼았다"며 "우리는 사람들이 AI의 답을 그대로 믿도록 하는 것이 아니라, 믿을 만한 출처를 제시해 신뢰를 얻는 서비스를 만든다"고 강조했다.

AI 에이전트 '피어 리뷰(Peer Review)'. 라이너 원본보기 아이콘

라이너는 최근 8개의 AI 에이전트로 구성된 '리서치 에이전트' 기능을 새롭게 선보이며 학술 중심 서비스 경쟁력을 강화하고 있다. 대표 기능인 '리서치 트레이서(Research Tracer)'는 주요 논문의 발전 흐름을 추적해 보여주고, '피어 리뷰(Peer Review)'는 이용자가 논문 초안을 올리면 5개의 AI 에이전트가 개선점을 분석해 제안한다. AI가 연구 논문의 맥락을 이해하고 평가까지 수행하도록 해 이용자들이 체감할 수 있는 생산성 향상을 실현하겠다는 방침이다.

기술보증 200억 확보…R&D·유통 '투트랙'

라이너는 이번 예비유니콘 선정을 통해 최대 200억원 규모의 기술특별보증을 확보하며 본격적인 스케일업에 나선다. 이번 자금은 지난 시리즈B2 투자금과 마찬가지로 연구·개발(R&D)과 유통 전략에 집중 투입될 예정이다. 김 대표는 "라이너의 핵심은 검색이기 때문에 정확도와 속도를 높이고, 더 복잡한 질문까지 처리할 수 있는 모델 개발에 주력할 것"이라고 했다.

AI 검색 서비스 화면. 라이너 원본보기 아이콘

유통 전략 강화에도 힘쓴다. 라이너는 지난해 3월 글로벌 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠가 발표한 '생성형 AI 톱100 소비자 앱'에서 웹 서비스 부문 세계 4위를 기록하며 해외 이용자들에게 높은 인지도를 확보하고 있다. 반면 국내에서는 아직 시장 저변 확대가 필요하다. 김 대표는 "BC카드, SK텔레콤, LG유플러스 등과의 파트너십을 통해 구독 서비스를 확대하고, 대학원생 인플루언서와 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 마케팅으로 한국, 미국 나아가 일본 시장까지 공략할 계획"이라고 말했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>