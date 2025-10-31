고흥군, 고흥~봉래 국도15호선 확장 사업 빨라진다

제5차 국도·국지도 건설계획 변경고시 반영

2026년 기본·실시설계 착수, 2028년 착공

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 30일 국토교통부가 '제5차 국도ㆍ국지도 건설계획 (2021~2025)'을 변경·고시함에 따라 '국도 15호선 고흥~봉래 확장사업'의 신속한 추진이 탄력을 받게 됐다고 31일 밝혔다.

'국도 15호선 고흥~봉래 확장사업'은 고흥군 고흥읍 호형리부터 봉래면 예내리(나로우주센터)까지 31.7km 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 사업이며, 총사업비는 6,521억원(예비타당성조사 기준) 규모다.

고흥군 봉래면 나로우주센터 인근에는 예타면제 사업으로 추진 중인 우주발사체 국가산업단지와 우주발사체 기술사업화센터, 민간 전용 우주발 사장 및 핵심인프라 등이 포함된 '고흥 우주발사체 산업클러스터'가 조성되고 있다.

현재 나로우주센터를 잇는 도로는 국도 15호선이 유일하지만, 왕복 2차로로 폭이 좁고 굴곡이 심해 물류 이동에 한계가 있어 도로 환경의 개선이 시급한 실정이다.

이에 따라 도로 확장은 고흥 우주발사체 첨단산업클러스터 조기 조성과 기업의 입주 지원을 위한 필수 과제로 꼽히며, 지역의 오랜 숙원사업으로 여겨져 왔다.

국토교통부는 이러한 시급한 상황을 고려해 '국도 15호선 고흥~봉래 확장사업'을 '제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030)'에 반영하는 대신 '제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025)'에 반영하기 위한 변경안을 마련했다.

이번 계획으로 '국도 15호선 고흥~봉래 확장사업'을 신속히 추진할 수 있는 기반을 마련한 만큼, 2026년부터 기본 및 실시설계에 착수하고, 2028년에는 본격적인 공사에 착수할 수 있도록 차질 없이 준비할 계획이다.

아울러, 이 사업이 추진되면 고흥읍~우주발사체 클러스터 간 이동성과 접근성이 대폭 개선돼 기존 60분에서 20분으로 단축(40분 절감)되며, 안전하고 효율적인 우주발사체의 육상 운송체계 확보를 지원함으로써 국가 우주정책의 성공을 뒷받침하는 핵심인프라로 자리매김할 것으로 기대된다.

공영민 군수는 "제5차 국도·국지도 건설계획 반영으로 신속한 사업 추진을 위한 이른 예산확보가 가능해진 점을 6만여 군민과 70여만 향우들과 함께 크게 환영한다"며 "이번 사업 추진은 고흥 발전을 위한 최대 성과이며, 국가계획 반영에 힘써준 국회, 국토교통부, 기획재정부 등 관계자들께 깊이 감사드린다"고 말했다.





