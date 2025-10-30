본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

중구문화재단 신임 사장에 왕소영 아트위캔 대표이사

박병희기자

입력2025.10.30 17:29

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중구문화재단은 제9대 사장으로 왕소영 아트위캔 대표이사를 선임했다고 30일 밝혔다.


왕소영 신임 사장은 오는 11월3일자로 공식 취임해 3년간 재단을 이끌 예정이다.

중구문화재단 신임 사장에 왕소영 아트위캔 대표이사
AD
원본보기 아이콘

중구문화재단에 따르면 왕 신임 사장은 상명대학교 및 동 대학원에서 성악 학·석사 학위를 취득하고, 이탈리아 우디네 국립음악원을 졸업했다. 이후 상명대·동국대·숭실대에서 후학 양성에 힘썼고, 정동극장 공연팀장 및 홍보마케팅팀장, 국립박물관문화재단 문화사업부장, 스페셜올림픽코리아 문화홍보부장 등의 보직을 거쳤다. 또한 한국발달장애인문화예술협회 '아트위캔' 대표이사로 재직하며 발달장애 예술인의 창작활동 지원과 문화예술 향유 기회 확대에 앞장서고, 국내외 무대 진출과 기업 연계 고용을 통한 자립 기반 마련에 기여했다.

또한 왕소영 신임 사장은 문화예술 및 사회공헌 분야에서의 공로를 인정받아 문화관광부장관 표창, 보건복지부장관 표창, 대한민국 올해를 빛낸 인물 대상(사회공헌부문), 서울특별시의회 의장상 등을 수상했다.


중구문화재단은 왕 신임 사장이 공연, 문화사업 등 문화예술 전반에서 풍부한 실무 경험을 쌓은 전문가라며 다양한 경험을 바탕으로 공공성과 예술성을 아우르는 균형 잡힌 문화예술 행정을 펼쳐갈 것으로 기대된다고 설명했다.


왕소영 신임 사장은 "충무아트센터를 매개로 문화가 일상 속에 스며드는 문화공동체를 조성하고, 급변하는 시대 흐름에 맞는 창의적 프로그램 신설로 다양한 계층의 문화 참여 기회를 확대하겠다"고 소감을 밝혔다.

중구문화재단은 올해로 개관 20주년을 맞았다. 지역 주민의 문화복지 증진을 위해 다양한 사업을 추진하고 있으며, 충무아트센터와 중구구립도서관 8개관을 비롯한 문화공간을 운영하며 지역 문화예술 활성화의 거점 역할을 하고 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기