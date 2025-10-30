[2025국감]與 무대응에도 국민의힘, '최민희 공세' 계속

민주 "새 정부 발목잡기 그만"

올해 국정감사에서 대부분 상임위원회가 일정을 마무리한 가운데 30일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에서는 마지막까지 최민희 과방위원장에 대한 국민의힘 의원들의 공세가 이어졌다.

30일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 종합감사에서 최민희 위원장이 박정훈 국민의힘 의원의 사퇴 요구 발언을 듣고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 서울 여의도 국회에서 열린 과방위 국감에서 박충권 국민의힘 의원은 "최민희 과방위원장의 갖은 논란으로 과방위의 도덕성과 신뢰성이 무너졌다"면서 "과방위를 정상으로 되돌려야 한다"고 말했다.

같은 당 이상휘 의원은 "위원장은 국감을 엄중하고 공평하고, 형평성 있게 이끌어갈 사람"이라며 "그런데 위원장이 개인적인, 사적인 의혹으로 인해 위상이 흔들려 버렸다"고 비판했다.

최수진 국민의힘 의원은 "사건의 본질과 무관한 양자역학과 노무현 정신까지 끌어들여 책임을 회피하는 궤변과 변명으로 국민과 국회를 여러 번 우롱하고 있다"면서 "과방위 국정감사가 한 개인의 일탈로 지금 파행을 겪었으니 최소한 책임지는 것이 도리가 아닌가"라고 목소리를 높였다.

최 위원장은 국민의힘 의원들의 이같은 공세에 대해 "문제 제기하신 부분들에 대해서는 국감 말미에 자료를 모두 공개하겠다"며 "지금은 국감을 계속하겠다"고 선을 그었다. 또 "효율적인 감사를 하겠다"며 피감기관 증인선서, 인사말과 업무보고 등을 생략했다.

더불어민주당과 조국혁신당 의원들도 국민의힘 의원들의 공세에 정면으로 맞서 대응하기보다는 정책질의를 통해 우회적으로 이들을 견제했다. 특히 전날 타결된 한미 관세 협상 결과를 높이 평가하며 국민의힘에 정쟁을 중단할 것을 촉구했다.

한민수 민주당 의원은 질의에 앞서 협상 성과를 언급하며 "국민께서는 어제 대통령 한 명이 바뀌면 대한민국이 어떻게 바뀌는지 두 눈으로 똑똑히 봤다"며 "이재명 대통령의 국익 중심 실용 외교와 원칙 있는 협상 능력이 발휘됐다고 본다"고 평가했다.

같은 당 황정아 의원은 "(이번 협상은) 어떤 국가에서보다 합리성과 국익 두 마리 토끼를 다 잘 잡았다고 평가할 수밖에 없는 상황"이라며 "글로벌 기업들은 수조 원 단위로 한국에 투자하겠다고 하는데 정치권이 이를 뒷받침해 주기는커녕 정쟁으로 시간을 낭비해서야 되겠느냐"고 지적했다. 그러면서 "새 정부 발목잡기는 이제 그만하고 우리 미래를 결정지을 백년지대계에 대해 격렬하게 토의하는 과방위가 됐으면 좋겠다"고 강조했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



