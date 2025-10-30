삼성E&A, 3Q 영업익 1765억원…에너지 전환·LNG 수주 확대

삼성E&A가 3분기 1765억원의 영업이익을 기록하며 견조한 실적을 이어갔다. 매출은 1조9956억원, 순이익은 1574억원으로 잠정 집계됐다.

30일 삼성E&A는 연결기준으로 3분기 실적을 공시했다. 매출과 영업이익, 순이익은 전년 동기 대비 각각 13.9%, 13.4%, 0.6% 감소했다. 회사는 프로젝트 원가 개선 효과로 시장 전망치를 상회하는 영업이익을 냈다고 설명했다.

삼성E&A는 "사우디아라비아 파딜리 가스 등 대형 화공 플랜트와 국내 산업환경 플랜트 매출이 본격 반영됐다"며 "연간 목표 달성도 가능할 것으로 본다"고 밝혔다.

3분기 신규 수주는 1조4394억원, 누적 수주는 4조878억원으로 집계됐다. 수주 잔고는 18조원 수준이다. 하반기에는 에너지 전환과 액화천연가스(LNG) 분야 중심으로 수주가 확대됐다.

회사는 이날 미국 와바시 밸리 리소스(Wabash Valley Resources)와 6800억원 규모의 저탄소 암모니아 플랜트 설계·조달·제작(EPF) 계약을 체결했다. 지난 8월 인도네시아 친환경 LNG 기본설계(FEED), 이달 북미 LNG 개념설계(Pre-FEED) 수주도 이어가며 LNG 시장 공략을 본격화했다.

삼성E&A 관계자는 "연내 중동 등 주력 시장에서 블루 암모니아와 석유화학 분야 수주가 기대된다"며 "기존 사업의 안정성을 강화하고 에너지 전환 시대에 맞춰 신사업 추진 속도를 높여 중장기 성장 기반을 확보하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>