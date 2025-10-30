본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

KB손보, 3분기 누적 순익 7669억원…전년比 3.6%↑

최동현기자

입력2025.10.30 16:15

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB손해보험이 올해 3분기 누적 당기순이익이 7669억원으로 전년 동기(7402억원) 대비 3.6% 증가했다고 30일 밝혔다.


보험손익은 6559억원으로 전년 동기 대비 25.9% 감소했다. 의료비 상승과 상생금융 차원의 보험료 인하, 자동차보험 손해율 증가 등의 여파다. 자동차보험 실적은 -442억원을 기록하며 적자전환했다.

KB손해보험 본사. KB손보

KB손해보험 본사. KB손보

AD
원본보기 아이콘

투자손익은 3942억원으로 전년 동기 대비 173.4% 늘었다. 초장기 국채 매입과 선도거래를 통한 자본건전성 관리, 수익성 높은 대체자산 투자 확대로 이자수익이 늘어난 덕이다.


보험계약마진(CSM)은 9조3939억원으로 전분기와 비교해 1.9% 증가했다. 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 191.8%를 기록했다.


KB손보 관계자는 "저성장 고착화와 규제 강화 등 어려운 경영환경 속에서도 견조한 실적을 달성했다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기