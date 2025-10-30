경기신보, 29일 경기도일자리재단 등 3개 기관과 '유망성장기업' 지원 협약

경기신용보증재단이 도내 유망 중소기업 지원을 확대하기 위해 경기도시장상권진흥원, 경기도일자리재단, 경기도평생교육진흥원과 손을 잡았다.

경기신보는 29일 수원 광교 본점 12층 대회의실에서 이들 3개 기관과 '경기도 유망성장기업 지원 협력체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.

경기신용보증재단이 29일 경기도시장상권진흥원, 경기도일자리재단, 경기도평생교육진흥원과 유망성장기업 지원 협약을 체결했다. 사진 왼쪽부터 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사, 김민철 경기도시장상권진흥원 원장, 시석중 경기신용보증재단 이사장, 오후석 경기도 평생교육진흥원 원장

이날 협약에 따라 각 기관은 경기도 유망성장기업을 발굴·교육하며, 경기신보는 협약기관에서 선정하는 경기도 유망성장기업 대상으로 보증 한도·보증 비율·보증수수료 등을 우대 지원한다.

경기도 유망성장기업은 ▲경기도시장상권진흥원의 청년창업 지원 교육 및 컨설팅 과정을 수료한 청년창업기업 ▲경기도일자리재단의 우수기업 인증사업(일자리, 청년, 노동안전)에 선정된 일자리 우수기업 ▲주 4.5일제 시범 도입기업 ▲경기도평생교육진흥원의 경기 재도전학교 수료생이 창업한 재도전기업 등이다.

시석중 경기신보 이사장은 "도내 유망기업의 성장을 위해 공공기관 간의 협업이 절실하다"며 "이번 협약이 지속적인 협업의 출발점이 될 수 있게 실무협의와 신규사업 논의를 적극 추진해 도내 기업이 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)