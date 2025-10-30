日 다카이치 총리, 한국으로 출발…오후 한일 정상회담

다카이치 사나에 일본 총리가 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 30일 일본 하네다공항을 통해 출국했다.

다카이치 총리는 다음 달 1일까지 한국에 머물며 APEC 정상회의에 참석하고 각국 정상과 양자 회담도 할 계획이다.

지난 21일 취임한 그는 이날 오후 이재명 대통령과 첫 양자 정상회담을 할 예정이다. 다음 날에는 시진핑 중국 국가주석과의 양자 회담도 조율 중이다.

교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 출국 전 취재진에게 도착 직후 이 대통령과 회담할 예정이라며 "유의미한 회담을 하고자 한다"고 했다. 그는 APEC 정상회의 참석과 관련해 "지역 평화와 안정, 번영을 향해 신뢰 관계를 구축해가고 싶다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



