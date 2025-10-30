고령군, 낙동강 지류 회천에 토종 어류 26만 마리 방류

붕어·동자개·미꾸리·다슬기 등



수산자원 회복·생태계 복원 기대

경북 고령군(군수 이남철)이 지난 29일 낙동강 지류인 운수면 대평리 회천 일대에서 토종 민물고기 26만 마리를 방류했다.

고령군이 낙동강 지류 회천에 토종 어류 26만 마리를 방류하고 있다. 고령군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 경상북도의회 노성환 의원, 경상북도 토속어류산업화센터, 운수면 대평리 주민 등이 참여했으며, 붕어·동자개·미꾸리 어린고기 13만 마리와 다슬기 치패 13만 마리가 방류됐다.

이번 방류는 경상북도 수산자원연구원 토속어류산업화센터가 주관, 내수면 어자원 회복과 어업인 소득 증대를 목표로 추진됐다.

방류된 어린고기는 4㎝ 이상급으로, 최근 기후변화와 외래종 확산으로 줄어든 토종어류 개체 수 회복과 수생태계 복원에 도움이 될 것으로 기대된다.

고령군은 지난해에도 같은 지역에서 잉어·동자개 9만 마리, 다슬기 12만 마리를 방류한 바 있다. 군은 앞으로도 지속적인 토종어류 방류를 통해 건강한 생태계 보전과 수산자원 복원화에 힘쓸 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



