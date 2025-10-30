미닉스, 부산 신세계 센텀시티 팝업스토어 성료

신제품 김치냉장고 '더 시프트' 선봬

앳홈의 가전 브랜드 미닉스가 지난 16일부터 29일까지 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 진행한 팝업스토어를 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 최근 출시된 슬림형 김치냉장고 '더 시프트'를 오프라인에서 최초 공개한 자리로, 음식물처리기 '더 플렌더 프로', 무선청소기 '더 슬림' 등 브랜드 대표 제품을 함께 선보이며 미닉스 제품을 직접 체험할 수 있는 공간으로 운영됐다.

부산 신세계백화점 센텀시티점에서 운영된 미닉스 팝업스토어에 전시된 신제품 '더 시프트'. 앳홈

특히 김치 모형, 캔, 생수 등 실제 생활용품을 활용한 디스플레이 구성을 통해 '더 시프트'의 공간 효율성과 보관력을 직관적으로 확인할 수 있도록 구성했다고 회사는 설명했다.

이달 출시된 김치냉장고 '더 시프트'는 김치를 필요한 만큼만 보관하는 2~3인 가구 라이프스타일에 최적화된 슬림형 제품이다. 두 뼘 너비의 콤팩트한 사이즈에 직접 냉각 방식, 냉기 순환 팬, 듀얼 센서 인버터 온도 제어 기술을 적용해 김치 본연의 맛을 지키면서도 공간 활용성을 극대화했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



