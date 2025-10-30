본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

궁중문화축전 온라인 프로그램, 48만명 참여…역대 최다

이종길기자

입력2025.10.30 09:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'모두의 풍속도'로 조선 시대 캐릭터 만들기
학교 현장을 중심으로 빠르게 확산

궁중문화축전 온라인 프로그램, 48만명 참여…역대 최다
AD
원본보기 아이콘

올가을 열린 궁중문화축전 온라인 프로그램 '모두의 풍속도' 참가자가 역대 최다로 나타났다.


국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 지난달 12일부터 지난 26일까지 48만7282명이 참여했다고 30일 밝혔다.

'모두의 풍속도'는 김홍도 풍속화를 현대적으로 재해석한 프로그램이다. 전통 복식과 머리 모양, 표정 등을 조합해 나만의 조선 시대 캐릭터를 만든다.


지난해 24만 명이 참여했는데, 올해 그 수가 두 배 이상 늘었다. 진흥원은 교육 현장 활용이 늘어난 덕이라고 밝혔다. 관계자는 "지난해 수업용 교안과 스티커 활동지를 제작하고 무료로 배포해 학교 현장을 중심으로 빠르게 확산했다"며 "학생들의 완성작이 SNS를 통해 공유되면서 온라인 확산 효과도 생겼다"고 설명했다.


참여자들의 캐릭터를 모은 '진짜 모두의 풍속도' 작품은 31일 궁중문화축전 누리집에서 공개된다.

한편 올해 궁중문화축전은 봄·가을 통합 관람객이 139만여 명에 달해 2014년 시범사업 이후 최대치를 기록했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 서울서 모인다 "우리 '치맥' 회동 어때?"…젠슨황 제안에 이재용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"비위생적 나무어상자 바꿔야 하는데"…'찔끔질끔 탁상행정'에 힘 잃어

정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다

새로운 이슈 보기