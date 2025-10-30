본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

[2025국감]대중문화교류위, 대통령령·예산·계약 하루 만에 처리…위법 논란

이종길기자

입력2025.10.30 08:46

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

출범식 비용 9억원, 한예종 예산 이메일로 통보해 사용

이재명 대통령과 박진영 대중문화교류위원장 연합뉴스

이재명 대통령과 박진영 대중문화교류위원장 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지난 1일 출범한 대중문화교류위원회가 대통령령 제정부터 예산 이용, 행사 수의계약까지 하루 만에 처리한 것으로 드러나 행정절차법·국가계약법 위반 논란이 일고 있다.


김승수 국민의힘 의원은 29일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "입법절차, 예산절차, 계약절차를 모두 무시한 졸속 행정"이라고 비판했다.

대통령령 제정 과정이 문제로 지적됐다. 법제처에 따르면 대통령령 제정에는 통상 5~7개월이 걸린다. 대중문화교류위는 22일 만에 마쳤다. 행정절차법이 규정한 '입법예고 40일'도 열흘 만에 끝냈다. 급하게 규정안을 만든 탓에 동일 조항이 반복되는 오류도 일으켰다.


예산도 논란이다. 출범식 비용 9억2000만원은 한국예술종합학교 예산을 공문 없이 이메일로 통보해 사용한 것으로 확인됐다. 예산의 절반이 행사비였고, 임차료·시설비 등 운영성 지출이 대부분을 차지했다. 위원회 회의·간담회 수당은 500만원에 불과했다. 김 의원은 "국회가 승인한 예산을 대통령실 요청에 따라 끌어 쓴 것"이라고 지적했다.


행사 용역업체와의 수의계약도 같은 날 이뤄졌다. 문체부는 지난달 25일 오후 1시 25분, 대통령령 제정과 기획재정부 예산 이용승인 직후 해당 업체와 4억4000만원 규모의 계약을 체결했다. 김 의원은 "업체가 사전 내부 회의에 참여해 행사 정보를 얻었다면 국가계약법 위반 소지가 크다"고 말했다.

출범식 당일은 국가데이터센터 화재로 정부 행정 시스템이 마비된 시점이었다. 서버 복구율이 15.6%에 그쳤지만, 이재명 대통령과 최휘영 문체부 장관은 출범식을 진행했다.


김 의원은 "사고 수습에 투입된 공무원은 극단적 선택까지 했는데 대통령은 행사장으로 갔다"며 "정부의 기본 태도가 의심스럽다"고 밝혔다. 이어 "설치 근거, 예산, 계약이 모두 하루 안에 처리된 건 전례가 없다"며 "위법 사실이 확인되면 감사원 감사와 형사 고발이 필요하다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소에서 건조"(종합) 트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인…필리 조선소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

정부, 다주택자 최대 12% 취득세 중과 완화도 검토한다

한달 1000만원도 'OK'…초고가 월세 신규 거래 늘었다

새로운 이슈 보기