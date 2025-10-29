본문 바로가기
한국해양과학기술원 창립 52주년 기념식 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.29 18:08

‘이어도호’ 닻 제막식·특별회고전 등 반세기 해양과학 발자취 되새겨

한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)은 29일 부산 본원 대강당(부산시 영도구 소재)에서 '창립 52주년 기념식'을 개최했다.

이날 행사에는 이희승 원장을 비롯해 역대 기관장과 직원들이 참석해, KIOST의 지난 발자취를 돌아보고 새로운 미래를 향한 각오를 다지는 뜻깊은 시간을 가졌다.


기념식에 앞서, 지난해 11월 퇴역한 연구선 '이어도호'의 닻을 전시하는 제막식이 열렸으며, 역대 기관장들을 초청해 KIOST의 52년 발전사를 조명하는 'KIOST 특별회고전'도 함께 진행됐다. 이를 통해 반세기를 넘어 이어온 KIOST의 역사와 전통을 되새기고, 미래 해양과학의 비전을 함께 나누는 시간을 가졌다.

또 기관 발전에 기여한 원외 인사에 대한 포상과 정년을 맞은 직원들의 노고를 기리는 '정년 퇴임식'도 함께 열렸다.


이희승 원장은 기념사에서 "오늘날 KIOST가 세계적 연구기관으로 성장할 수 있었던 것은 선배들의 헌신과 노력의 초석 위에 모든 구성원의 끊임없는 도전이 더해졌기 때문"이라며 "앞으로도 국민과 세계가 신뢰하는 연구성과로 해양강국 대한민국의 미래를 견인해 나가겠다"고 말했다.

KIOST는 1973년 10월 30일 한국과학기술연구원 부설 해양개발연구소로 설립된 이후, 2012년 한국해양과학기술원으로 새롭게 출범하며 오늘에 이르기까지 대한민국 해양과학 발전을 선도해 오고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
