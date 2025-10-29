양산시, 25개 기업·1000여 구직자 열기 속 ‘대규모 채용박람회’ 성료

'2025년 양산시 채용박람회'가 지난 28일 양산종합운동장 체육관에서 구직자 1000여명이 참여한 가운데 성황리에 막을 내렸다.

채용박람회에는 경남 양산시와 동원과학기술대 혁신지원사업단, 영산대 대학일자리플러스센터·경남RISE사업단, 양산고용복지플러스센터, 상공회의소와 관내 일자리 유관기관이 참여했다.

이번 행사는 청년층부터 중장년층까지 전 연령층이 함께 참여해 지역 고용 활성화의 열기를 실감케 했으며, 동화식품, 롯데부산씨케이, 엠에스씨, 대덕HTS 등 총 25개 기업이 참가해 사무·관리, 생산·제조, 설계·검사, 판매, 서비스, 연구원 등 다양한 직종에서 채용이 진행됐다.

특히 2024년 양산시 고용창출 우수기업으로 선정된 태진시스템이 개최한 기업설명회에는 지역 특성화고인 양산 인공지능고등학교 학생들이 참여해 AI 기술이 기업에서 실질적으로 접목되는 사례를 직접 들을 기회를 가졌고, 모의 면접과 취업 컨설팅 프로그램에 직접 참여하면서 진로 탐색의 폭을 넓혔다.

또 고용복지플러스센터, 청년센터 청담, 노인일자리창출지원센터, 여성새로일하기센터, 중장년내일센터에서는 다양한 계층의 구직자들에게 맞춤 상담을 제공해 행사의 활기를 보탰다.

시 관계자는 "입사지원서류 클리닉, 면접스킬 코칭, 색채심리검사, 퍼스널칼라 등 다양한 부대행사를 제공해 참여자들의 만족도를 높였다"며 "연중행사인 채용박람회 이외에도 수시로 운영하는 '채용한DAY! 취직한DAY! 구인구직만남의 날' 행사를 통해 다양한 계층의 취업을 지원하고 지속가능한 일자리 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





