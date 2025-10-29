본문 바로가기
양구군, "댐 주변지역 수익 공정 환원체계 구축" 촉구

이종구기자

입력2025.10.29 15:21

양구군, 접경지역 협의회서 촉구
"상류 희생이 하류 안전으로"
댐 지역 규제 해소·공정한 혜택 환원 요구

강원도 양구군은 29일 김포시 애기봉평화생태공원에서 열린 2025년 하반기 접경지역 시장·군수 협의회에서 '댐 주변지역 수익의 공정한 환원체계 구축'을 안건으로 상정하고, 상류지역의 규제와 피해에 비해 극히 제한적인 혜택 구조를 개선해야 한다고 강조했다.

서흥원 양구군수. 양구군 제공

서흥원 양구군수. 양구군 제공

원본보기 아이콘

서흥원 양구군수는 "양구는 소양강댐·화천댐·평화의댐으로 둘러싸인 상류 지역으로, 수십 년간 수몰과 교통단절, 환경규제 등으로 발전이 제약돼 왔다"며 "상류의 희생이 하류의 안전과 편익으로 이어진 만큼, 이제는 공정하고 지속가능한 환원체계가 마련되어야 한다"고 말했다.


또한 "민통선 북상과 군사보호구역 해제는 지역발전의 기본 전제이자 접경지역 주민의 오랜 숙원"이라며, 협의회 참석 시장·군수들과 함께 규제 완화와 상생발전 방향에 뜻을 같이했다고 밝혔다.

양구군은 이번 논의 결과를 바탕으로 관계기관과의 협의를 이어가고, 제도 개선을 위한 정책 제안 및 후속 절차를 적극 추진할 계획이다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
