광명시, 일직동에 문화·예술·배움 아우르는 복합시설 건립

문화예술복합센터·공공도서관 내년 착공…2028년 개관

두 시설 유기적으로 연결…외부 자연과 연계한 디자인 적용

경기도 광명시가 일직동에 문화·예술·배움을 아우르는 복합공간을 조성한다.

광명시가 일직동 광명문화공원에 건립하는 '문화예술복합센터' 및'공공도서관' 조감도. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 29일 시청 컨퍼런스룸에서 '일직동 문화예술복합센터 및 공공도서관 건립공사 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 열고 설계 방향과 공간 구성안을 확정했다.

'문화예술복합센터'와 '공공도서관'은 광명문화공원 내 일직동 528-1에 들어선다. 문화예술복합센터는 연면적 4985㎡, 공공도서관은 연면적 3694㎡ 규모로, 각각 지하 1~지상 4층으로 지어진다. 두 시설 모두 내년 2월 착공해 2028년 1월 준공 목표다.

문화예술복합센터에는 ▲공연장 ▲오픈갤러리 ▲생활문화센터 ▲커뮤니티라운지 등을 갖추게 된다. 공공도서관에는 ▲계단식 서가 ▲어린이자료실 ▲특화 자료실 ▲종합 자료실 등이 들어선다.

시는 두 시설의 내·외부 동선과 디자인을 유기적으로 연결해 시민이 자유롭게 오가며 이용할 수 있는 열린 복합공간으로 조성할 방침이다. 특히 시민들이 자연 속에서 휴식과 여유를 즐길 수 있도록 저층부에는 접이식 유리문을 설치해 실내외 공간의 경계를 허물고 개방감을 높일 계획이다.

문화예술복합센터의 공연장은 야외무대와 연계해 사계절 다채로운 문화예술 공연을 선보이고, 공공도서관의 계단식 서가에서는 햇살과 녹음을 즐기며 편안하게 책을 읽을 수 있는 공간을 마련한다.

시는 오는 12월까지 기본 및 실시설계를 완료한 후 건립 공사를 광명도시공사에 위탁할 계획이다.

박승원 광명시장은 "이번 복합시설은 시민 일상에 예술과 배움이 자연스럽게 스며드는 열린 공간이 될 것"이라며 "삶의 질을 높이는 문화 인프라를 확충해 사람과 문화가 함께 성장하는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



