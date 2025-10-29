[속보] 李대통령 트럼프에 "핵추진 잠수함 연료 공급 결단해달라"

[속보] 李대통령 트럼프에 "핵추진 잠수함 연료 공급 결단해달라"
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령 트럼프에 "핵추진 잠수함 연료 공급 결단해달라"
2025년 10월 29일(수)
[속보] 李대통령 트럼프에 "핵추진 잠수함 연료 공급 결단해달라"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문
"전재산 28만원"이었는데…이젠 '77억 최고가 전세' 사는 90년생
에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡큐"…'진공 상태' 경주 초긴장 경호 모드[경주APEC]
"택시가 안 잡혀요" 30분간 발동동…사자보이즈 안내원, 첨성대는 '꽃단장'[경주APEC]
"묵혀둔 코인을 어찌할꼬"…코스피 질주할 때 가상자산 거래대금 '감소중'[비트코인 지금]
"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적
'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비
생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'
"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…
"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'