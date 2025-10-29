본문 바로가기
영주시, 국제표준화기구 ISO/TC 123 베어링표준위원회 총회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.29 14:35

세계 12개국 전문가 영주 집결

글로벌 베어링 표준 논의·협력

영주시는 28일부터 31일까지 4일간 순흥면 선비세상 컨벤션홀에서 '2025 국제표준화기구(ISO/TC 123) 베어링표준위원회 총회'를 개최했다고 전했다.


이 총회는 산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고, 경상북도·영주시·ISO/TC 123 베어링표준위원회가 공동 주관했으며, 일본·독일·영국·중국·인도·프랑스 등 12개 회원국 대표 및 전문가 50여명이 참석했다.

총회에서는 플레인베어링(plain bearing) 분야의 국제표준 제·개정과 기술 발전 방향, 회원국 간 협력 방안 등이 심도 있게 논의됐다. 또 글로벌 산업 동향과 향후 국제표준화 전략에 대한 폭넓은 의견 교환이 이뤄지며, 세계 베어링 산업의 미래 방향을 공유하는 뜻깊은 자리가 됐다.


플레인베어링은 회전축이 볼이나 롤러 없이 금속 표면과 직접 접촉해 미끄러지듯 움직이는 구조의 베어링으로, 자동차·항공·발전설비 등 주요 산업 전반에서 핵심 부품으로 사용된다.


이 총회는 2013년 제주 개최 이후 12년 만에 국내에서 열린 두 번째 회의로, 영주시가 세계 베어링 표준 논의의 중심 무대에 올랐다는 점에서 의미가 크다.

영주시는 이번 총회를 계기로 '첨단베어링 국가산업단지' 조성 사업을 국제사회에 적극 홍보하고, 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.


유정근 영주시장 권한대행은 "이번 총회는 세계 각국의 전문가들이 플레인베어링 산업의 국제표준과 미래 전략을 함께 논의한 뜻깊은 자리였다"며 "이를 계기로 영주가 글로벌 기술 협력의 거점 도시로 도약하고, 국내 산업 경쟁력 강화의 발판을 마련하겠다"고 말했다.

국제표준화기구 베어링표준위원회 총회 회원들이 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
