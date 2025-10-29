본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

해운대부민병원, 대한소화기내시경학회 ‘우수내시경실’ 3회 연속 인증

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.29 14:32

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해운대부민병원(병원장 강대환)은 대한소화기내시경학회와 대한소화기내시경연구재단으로부터 3회 연속 '우수내시경실 인증'을 획득했다고 29일 전했다.


'우수내시경실 인증제'는 국내 소화기내시경 검사 분야의 질적 향상과 안전한 의료환경 조성을 위해 시행되는 제도로, 두 기관이 공동으로 인증을 부여한다.

인증은 △인력 △시설 및 장비 △검사 과정 △성과지표 △소독 및 감염관리 △진정내시경 등 6개 영역의 필수 항목을 모두 충족해야 획득할 수 있다.


해운대부민병원은 전문 의료진의 숙련된 역량과 우수한 시설·장비, 철저한 감염관리 체계를 바탕으로 모든 항목에서 우수한 평가를 받아 2016년 첫 인증 이후 2019년, 2022년에 이어 3회 연속 인증을 받았다. 이번 인증의 유효기간은 2025년 10월부터 2028년 9월까지다.


강대환 해운대부민병원장은 "이번 인증은 해운대부민병원 소화기센터가 전문 의료진과 첨단 내시경 장비를 기반으로 안전하고 수준 높은 진료 서비스를 제공하고 있음을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "AI 내시경 판독 프로그램을 적극 활용해 정밀 진단과 환자 중심의 최상의 의료 서비스를 실현하겠다"고 말했다.

해운대부민병원 소화기센터 관계자들이 기념촬영하고 있다.

해운대부민병원 소화기센터 관계자들이 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'천마총 금관 모형' 선물 받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC] '천마총 금관 모형' 선물 받은 트럼프 "굉장히 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기