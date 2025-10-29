가평군, 모바일 주민등록증 발급 재개…국정자원관리원 화재 여파 끝

가평군, 읍면 행정복지센터서 발급 가능

경기 가평군은 국정자원관리원 화재로 일시 중단됐던 집적회로(IC) 주민등록증 발급 서비스를 28일 오전 9시부터 정상적으로 재개했다고 29일 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

IC 주민등록증은 기존 주민등록증과 형태는 같지만, 모바일 주민등록증 발급 편의를 위해 IC칩이 내장된 것이 특징이다. 가까운 읍면 행정복지센터를 방문하면 신규 발급과 재발급 모두 가능하다.

특히 IC 주민등록증을 스마트폰에 접촉(태깅)하면 모바일 주민등록증을 손쉽게 발급하거나 재발급할 수 있다. 이외에도 주민센터 방문 시 QR코드를 촬영해 모바일 주민등록증을 발급받는 방법도 지원된다.

가평군은 발급 서비스가 일시 중단된 지난 9월과 10월 기간에 의무적으로 주민등록증을 발급받아야 했던 17세 이상 신규 대상자에 대해 발급 기한을 2개월 연장하기로 했다. 또한 해당 기간은 과태료 부과 산정에서도 제외된다. 예를 들어, 2007년 8월생이 2025년 8월 31일까지 발급하지 못했더라도 11월에 신청할 경우 9월과 10월은 과태료 부과 기간에서 제외된다.

가평군은 IC 주민등록증 발급과 관련해 불편이 없도록 지속적인 모니터링을 실시하고 있으며, 발급 절차와 안내 사항은 각 읍면 행정복지센터를 통해 확인할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



