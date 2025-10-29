'이태원 참사 3주기' 두 번 고개 숙인 李대통령 "그날, 국가는 없었다"

李대통령, 영상 추모사

정부, 광화문 광장서 유가족과 함께 첫 공식 추모행사

"진실 끝까지 밝힐 것…기본과 원칙 반드시 바로 세우겠다"

이재명 대통령이 이태원 참사 3주기를 맞아 "국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로 참사 유가족과 국민께 다시 한번 깊은 사과의 말씀 올린다"면서 고개를 숙였다.

이 대통령은 이날 오전 광화문광장에서 열린 3주기 기억식 영상 추모사를 통해 "3년 전 서울 한복판 이태원 골목에서 159명의 소중한 생명이 너무나 허망하게 우리 곁을 떠났다"면서 이같이 밝혔다. 이날 행사는 정부가 이태원 참사 유가족과 함께 연 첫 공식 추모행사다.

검은 양복 차림으로 추모사를 읽어 내려간 이 대통령은 "그날, 국가는 없었다"며 "지켜야 했던 생명을 지키지 못했고, 막을 수 있던 희생을 막지 못했다. 사전 대비도, 사후 대응도, 책임지는 사람도 없었다"고 말했다. 이 대통령은 "국가가 국민을 지켜줄 것이란 신뢰는 사라지고 각자도생 사회의 고통과 상처만 깊게 남았다"고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 "이제 국가가 책임지겠다"며 "미흡했던 대응, 무책임한 회피, 충분치 않았던 사과와 위로까지 모든 것을 되돌아보고 하나하나 바로 잡아가겠다. 다시는 국가의 방임과 부재로 인해 억울한 희생이 발생하지 않게 하겠다"고 강조했다.

이어 이 대통령은 "국가가 존재하는 가장 근본적인 이유는 국민의 생명과 안전을 지키는 것으로, 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다"고 부연했다.

또한 유가족을 향해 이 대통령은 "국가가 또다시 등 돌리는 일은 결단코 없을 것"이라며 "진실을 끝까지 밝히고 국민의 생명이 존중받는 나라, 모두가 안전한 나라를 반드시 만들겠다"고 약속했다. 그러면서 이 대통령은 "다시 한번 깊은 애도의 마음을 전한다. 잊지 않겠다. 기억하겠다"며 허리를 숙였다.





