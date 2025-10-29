본문 바로가기
창원 오피스텔 지하주차장서 전기차 화재 … 주민 100여명 대피·15명 이송

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.29 12:39

화재가 발생한 경남 창원시 마산합포구 부림동의 한 오피스텔. 창원소방본부 제공

화재가 발생한 경남 창원시 마산합포구 부림동의 한 오피스텔. 창원소방본부 제공

29일 오전 6시 5분께 경남 창원시 마산합포구 부림동의 11층짜리 오피스텔 지하 2층 주차장에서 충전 중이던 전기차에서 불이 났다.


이 불로 오피스텔에 거주하던 주민 100여명이 대피했고 15명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌다.

진화 작업 중 손가락을 다친 소방대원 1명도 병원에 이송됐다.


사망자나 중상자는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.


신고받고 출동한 소방 당국은 소방차량 28대, 인력 115명을 투입해 이날 오전 7시 17분께 큰 불길을 잡고 오전 9시 11분께 진화를 마쳤다.

경찰과 소방 당국은 화재 당시 '펑' 하는 폭발음을 듣고 지하 주차장에 가니 차량에 불이 나 있었다는 목격자 증언 등을 토대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
