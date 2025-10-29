[속보]트럼프 탑승 에어포스원, 부산 김해공항 착륙

도널드 트럼프 미국 대통령이 탑승한 전용기 에어포스원이 29일 오전 11시 34분경 부산 김해국제공항에 착륙했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>