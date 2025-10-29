삼성전자, 국내외 소비자 만족도 조사서 연이어 1등

28일 발표된 KS-QEI서 9개 가전 1위

냉장고·세탁기 등 주요 가전서 최고점

비스포크 AI 콤보는 2년 연속 1위

한미 고객만족도 조사서도 경쟁력 입증

삼성전자는 지난 28일 한국표준협회(KSA)가 발표한 '한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 총 10개 생활가전 품목 중 9개 품목 1위로 선정되며 최다 품목 1위의 자리를 지켰다고 29일 밝혔다.

삼성전자 비스포크 AI 콤보 올인원 세탁건조기 라이프스타일 이미지. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

냉장고, 드럼세탁기 등 주요 가전들이 최고점을 받았고 지난해 새롭게 신설된 올인원 세탁건조기 부문에서도 '비스포크 AI 콤보'가 2년 연속 1위에 오르며 품질 신뢰도를 인정받았다.

삼성전자에는 연이은 쾌거다. 이번 조사를 포함해 최근 국내외에서 이뤄진 주요 소비자 만족도 조사에서 연이어 1위를 했다. 앞서 지난달에는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 '2025 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 총 8개 생활가전 부문 중 6개 부문에서 정상을 차지하며 조사대상 기업 중 최다 1위를 했다.

냉장고와 세탁기 부문에서 16년 연속 1위를 달성했고 에어컨은 13년 연속 1위의 자리를 지켰다. KMAC는 삼성전자가 AI 기능, 사용자 편의성, 디자인 혁신을 통해 다양한 품목에서 꾸준히 1위를 차지했다고 설명했다.

또 같은 달에 삼성전자는 미국 소비자만족지수협회(ASCI)가 발표한 '2025년 소비자 만족도' 조사에서도 전체 가전 부문에서 월풀과 함께 공동 1위로 선정됐다. 올해 신설된 청소기 부문에서도 1위를 차지하며 글로벌 시장에서의 제품 경쟁력을 입증했다.

지난 6월에는 한국표준협회가 발표한 '2025 대한민국 혁신대상'에서 13개 품목에서 수상해 6년 연속 최다 품목을 수상했다. AI 기능을 갖춘 '비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스' 냉장고와 '비스포크 AI 제트 400W' 청소기가 신기술혁신상 대상을 받았고 AI 기반 푸드 통합 플랫폼인 '삼성푸드'는 서비스혁신상 대상을 수상했다.

유미영 삼성전자 DA사업부 부사장은 "비스포크 AI 가전은 품질과 차별화된 AI 기능으로 국내외 소비자 만족도 조사서 높은 평가를 받고 있다"라며 "앞으로도 삼성전자는 품질 혁신을 선도하며 고객 만족을 최우선으로 할 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>