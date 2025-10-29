본문 바로가기
[특징주]마음AI, 한화로보틱스와 '피지컬AI' 협력 소식에 강세

장효원기자

입력2025.10.29 09:26

[특징주]마음AI, 한화로보틱스와 '피지컬AI' 협력 소식에 강세
마음AI 가 강세다. 한화로보틱스와 '피지컬AI' 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


29일 오전 9시25분 기준 마음AI는 전일 대비 5.65% 상승한 2만2450원에 거래되고 있다.

한화로보틱스는 정병찬 한화로보틱스 대표와 최홍섭 마음AI 대표가 전날 경기 성남시 마음AI 본사에서 '피지컬 AI 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.


피지컬 AI는 로봇이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단해 필요한 행동을 하도록 하는 기술이다. 마음AI는 국내 피지컬 AI 생태계를 선도하고 있는 AI 플랫폼 기업으로 피지컬 AI 모델을 자체 개발해 자율주행 농기계, 순찰 로봇, 배리어프리 키오스크 등 산업 현장에 적용하며 기술력을 입증했다.


이번 협약에 따라 양사는 차세대 로보틱스 플랫폼에 마음AI의 시각·언어·행동(VLA) 기반 자율제어 모델 '워브'(WoRV)를 적용하고, 상용화를 추진하기로 했다.

이와 함께 제품을 테스트하는 시험장의 기능을 디지털로 구현하는 디지털 프로빙 그라운드(DPG)를 공동 구축해 활용할 예정이다. 실증 및 검증 체계 강화를 통해 피지컬 AI 기술의 신뢰도를 높여 제조·건설·서비스 등 다양한 산업으로 기술 적용 범위를 넓혀간다는 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
