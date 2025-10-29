본문 바로가기
'만화의 날' 김세영·남정훈 공로상…스토리 작가·지역 생태계 개척

이종길기자

입력2025.10.29 08:29

'타짜' 김세영, 200편 집필
남정훈, 부산 웹툰 축제 기획

김세영 작가

김세영 작가

한국 만화사에서 주류에 가려졌던 영역을 개척한 두 작가가 조명받는다.


만화의 날 준비위원회는 제25회 만화의 날 공로상 수상자로 김세영·남정훈 작가를 선정했다고 29일 밝혔다.

1973년 데뷔한 김세영 작가는 약 200편의 이야기를 집필하며 한국 만화의 서사를 확장해왔다. 허영만 화백과 함께한 '오! 한강', '미스터Q', '타짜' 시리즈가 대표작이다. 전문 스토리 작가의 위상이 없던 시절, 독립적 창작자로 활동 기반을 만든 점이 인정됐다. 김 작가는 "이 상은 스토리 작가 모두를 위한 것"이라고 말했다.


남정훈 작가는 1990년대 출판 만화로 출발해 웹툰 '스몰', '마스코 마스코' 등을 발표했다. 부산글로벌웹툰페스티벌을 기획·총괄하며 지역 만화 생태계도 구축했다. 수도권 중심 시장에서 벗어나 후배 양성과 지역 네트워크 형성에 힘썼다. 남 작가는 "함께해준 지역 작가들이 이 상의 주인공"이라고 했다.


남정훈 작가

남정훈 작가

신일숙 준비위원장은 "한 명은 스토리 작가의 지평을 넓혔고, 한 명은 지역 만화계를 지켜냈다"며 "주류에 가려졌던 영역을 비로소 조명하는 상"이라고 말했다. 기념식은 다음 달 3일 서울 청년공간JU 다리소극장에서 열린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
