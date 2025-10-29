본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

소진공, 포용 금융 실현으로 금융의 날 금융위원장 표창 수상

김철현기자

입력2025.10.29 07:55

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

맞춤형 자금 공급·고금리 대출 갈아타기
금융 사각지대 해소 성과 인정

소상공인시장진흥공단은 28일 서울 FKI 타워에서 개최된 '제10회 금융의 날 행사'에서 포용 금융 실현 공로를 인정받아 금융위원장 표창을 수상했다고 밝혔다.


'금융의 날'은 금융에 대한 국민적 관심을 제고하고, 금융 부문 종사자들을 격려하기 위한 법정 기념일로서, 2016년부터 매년 10월 마지막 주 화요일에 금융 발전 기여자 포상 등을 위한 행사를 개최하고 있다.

소진공, 포용 금융 실현으로 금융의 날 금융위원장 표창 수상
AD
원본보기 아이콘

소진공은 2015년 이후 10년간 약 35조원 규모의 융자 사업을 운영하며 소상공인 금융 애로 해소를 위해 노력했다. 이번 수상은 코로나19 팬데믹과 사회·경제적 위기 상황 속에서 민간 금융 이용이 어려운 소상공인의 금융 사각지대를 없애기 위해 다각적으로 노력한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 주로 ▲고금리 부담 완화 ▲일시적 경영애로 해소 ▲금융 취약계층 지원 등 소상공인의 경영 안정에 기여해 포용금융을 실현한 점을 높이 평가받았다.

박성효 이사장은 "복합 경제 위기 속에서 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되고자 전 직원이 노력했다"라며, "포용 금융 성과를 인정받는 만큼 앞으로도 소상공인의 곁에서 든든한 금융 버팀목 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문 5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

16년만에 잡힌 동거녀 암매장 남성...공소시효 지났지만 징역 14년 확정

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

"9월 주식·회사채 발행액 29조…전월比 47% ↑"

새로운 이슈 보기