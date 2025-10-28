본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

광주시, 어린이 교통사고 예방 '학교 순회 교통안전 캠페인' 실시

이종구기자

입력2025.10.28 18:06

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시, 어린이 교통사고 제로화
관계기관 합동 '학교 순회 교통안전 캠페인' 성료

경기 광주시는 지난 9월 9일 매곡초등학교를 시작으로 10월 28일 송정초등학교까지, 학교 정문 및 주변 횡단보도 일원에서 어린이 교통사고 예방을 위한 학교순회 교통안전 캠페인을 실시했다.

방세환 광주시장이 28일 송정초등학교까지, 학교 정문 및 주변 횡단보도 일원에서 어린이 교통사고 예방을 위한 학교순회 교통안전 캠페인을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 28일 송정초등학교까지, 학교 정문 및 주변 횡단보도 일원에서 어린이 교통사고 예방을 위한 학교순회 교통안전 캠페인을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 광주경찰서, 광주하남교육지원청, 광주시녹색어머니연합회, 광주시모범운전자회 등 관계기관이 함께 참여했으며 어린이 보행자 교통사고를 예방하고 안전한 등굣길 환경을 조성하기 위해 마련됐다.


특히, 운전자가 어린이보호구역 내 횡단보도 앞에서 반드시 일시 정지해 보행 중인 어린이가 안전하게 건널 수 있도록 하는 '일단 멈춤' 캠페인을 중점적으로 홍보하며 교통안전 인식 개선을 강조했다.

이와 함께 ▲어린이보호구역 내 규정 속도 준수 ▲불법 주·정차 금지 ▲무단횡단 금지 ▲횡단보도 건널 때 좌우 살피기 등 운전자와 학생들이 지켜야 할 교통안전 수칙을 적극 안내했다.


방세환 시장은 "캠페인에 참여해 주신 녹색어머니연합회를 비롯한 관계기관 관계자분들께 감사드린다"며 "어른들이 먼저 교통법규를 준수하고 어린이의 안전을 최우선으로 하는 문화가 정착될 수 있도록 시에서도 어린이보호구역 교통안전 환경개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기