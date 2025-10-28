[경주APEC]최태원 SK 회장 “한국은 AI 병목현상 풀어내는 ‘테스트베드’”

SK그룹 주관 '퓨처테크포럼 AI'

AI 생태계 발전 방향 의견 나눠

최태원 SK그룹 회장이 "급속한 발전과 변화로 인공지능(AI) 데이터센터 등 많은 곳에서 병목 현상이 발생하고 있다"며 "한국이 빠르게 적응하는 '스피드'를 발휘해 병목을 풀어내는 '테스트베드'가 될 것이라고 자신한다"고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장이 28일 경북 경주엑스포대공원 문무홀에서 열린 '퓨처테크포럼 AI'에서 'AI 생태계 구축'을 주제로 환영사를 하고 있다.

최 회장은 28일 경북 경주엑스포대공원 문무홀에서 SK그룹 주관으로 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋 부대행사 '퓨처테크포럼 AI'에서 이같이 말하며 "과거에 우리가 인터넷이나 모바일 역사에서 이미 증명했던 것처럼 AI 역시 한국에서 가장 빠르게 확산하고 진화할 것"이라고 자신감을 드러냈다.

이날 포럼에는 최 회장과 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관, 매트 가먼(Matt Garman) 아마존웹서비스(AWS) CEO, 최수연 네이버 CEO, 김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표, 유영상 SK텔레콤 CEO, 사이먼 밀너(Simon Milner) Meta 부사장 등 AI 업계 국내외 인사들이 함께했다.

최 회장은 "대한민국은 정부와 기업이 원팀으로 긴밀히 협업해 해법을 모색하고 있다"며 "민관 협력 기반의 컴퓨팅 인프라 구축 사업이나 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 기술 자립을 위한 노력"이라고 말했다.

그러면서 "그러나 모든 것을 완전히 국산화할 수는 없기 때문에 글로벌 플레이어도 같이 협력해야 한다"며 "그런 의미에서 AWS와 SK의 울산 AI데이터센터 건립이나 오픈AI와의 스타게이트 협력은 대한민국 AI 생태계를 확장하는 또 하나의 기폭제가 되고 있다"고 했다. 이어 "기술 자립과 신뢰 기반의 협력, 이 두 가지가 병존하는 대한민국을 넘어 많은 APEC 국가들이 이런 모델을 레퍼런스로 볼만 하다고 생각한다"고 덧붙였다.

하정우 수석비서관은 기조연설에서 이재명 정부의 ai 3대 강국 전략을 소개하며 "전방위적으로 고품질의 특화 데이터를 확보하고 AI 고급 인재 양성을 집중 지원해 AI 혁신 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

가먼 CEO는 AI 인프라 구축, 지역 투자, 주권형 설계 원칙, AI 에이전트 기술의 비즈니스 적용을 중심으로 논의했다. 그는 "SK그룹을 비롯한 파트너와 함께 혁신 생태계를 조성해나가며 협력 중심의 접근으로 AI 발전을 지원할 것"이라고 강조했다.

최 CEO와 김 총괄대표, 밀너 부사장은 각 기업의 AI 혁신과 산업 적용 경험을 소개했다. 유 사장은 하 수석비서관, 김 총괄대표, 최예진 스탠포드대 인간중심AI연구 교수, 니틴 미탈 딜로이트 글로벌AI리더와 APEC 국가의 AI 혁신, 윤리, 성장에 대해 30여분간 의견을 주고받았다.

한편 이날 SK그룹은 경주엑스포대공원 야외특별관에 마련된 'K테크 쇼케이스'에도 참가해 AI데이터센터 솔루션을 선보였다. AI데이터센터에 필요한 SK하이닉스, SK텔레콤, SKC, SK엔무브 등의 반도체와 냉각, 운영·보안 등 AI 인프라 역량을 담았다. 최 회장과 가먼 CEO는 퓨처테크포럼 AI 세션 시작 전 함께 K테크 쇼케이스를 둘러봤다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



