김범석 배민 대표 "플랫폼이 사랑받는 흐름 되살릴 것"(종합)

우아한형제들, 28일 '우아한테크콘퍼런스' 개최

미래 배달산업과 필요한 다양한 분야 기술 공유

올해 '우아한테크콘퍼런스'(우아콘)의 주제인 'Delivering the Future'에 대해 김범석 우아한형제들 대표는 "단순히 '미래를 배달한다'는 뜻이 아닌, 우리가 만들어가는 기술이 곧 미래를 현실로 전달하는 과정이라는 뜻"이라고 했다. 그의 말은 미래 배달산업과 이를 위해 필요한 다양한 분야의 기술에 대한 우아한형제들의 고민을 함축한다. 28일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '우아콘2025'는 그 기술을 IT 생태계 발전을 위해 공유하는 자리였다.

김범석 우아한형제들 대표가 '2025'에서 발언하고 있다. 우아한형제들

김범석 우아한형제들 대표는 "배민이 세상에 전하는 것은 음식을 넘어 이것을 가능하게 만드는 수많은 기술과 시스템, 그 속에 담긴 사람들의 시간, 마음, 연결의 가치"라며 "기술로 빠른 세상을 만드는 동시에 더 따뜻한 미래를 전달하고 싶다는 게 우아한현제들이 기술을 대하는 방식"이라고 했다.

김 대표의 말을 확인할 수 있는 것이 현재 추진 중인 '배민 2.0'이다. 서비스 출시 15주년을 맞아 브랜드 아이덴티티를 새롭게 정의하는 리브랜딩 프로젝트로, '원하는 모든 것을 실시간으로 제공하는 대체 불가능한 배달플랫폼'으로 거듭나려는 배민의 변화 과정이라는 설명이다. 김 대표는 "현재 배민이 제공하는 엔드 투 엔드 딜리버리는 주문부터 배송까지 전 과정을 책임지는 진보된 기술"이라며 "30만 파트너의 성공을 돕고, 데이터로 라이더의 안전을 지키며, 고객에게는 더 정확한 길로, 더 따뜻하게 도착하는 기술. 이 기술로 고객의 더 나은 일상과, 파트너의 성공을 돕는 기술 회사로서의 모멘텀이 필요했다"고 했다.

김 대표는 이 모멘텀을 '다시 사랑받는 우아한형제들'로도 설명했다. 그는 "플랫폼이 사랑받는 흐름을 되살리는 건 굉장히 도전적인 일"이라면서도 "어려울수록 도전하고 시도하는 것이 우리의 DNA이고, 우리가 제공하는 플랫폼이 서비스 품질, 참여자들의 경험, 행동과 감정까지 긍정의 흐름을 만들 때 비로소 변화가 체감될 것"이라고 했다.

고객이 좋은 경험을 하면 파트너의 매출이 성장하고 파트너가 성장하면 라이더의 일과 보상이 늘어나고 라이더가 안정적으로 일하면 이는 다시 고객의 만족으로 이어진다는 게 김 대표의 설명이다. 그는 "이 플라이휠(fly wheel)을 성공적으로 돌릴 수 있는 건 결국 기술"이라면서 "이 모든 과정이 실시간으로 기술로 연결될 때 사람들의 온기를 전달하고, 이해관계자들을 돕고, 변화를 체감시킨다는 목표를 달성하게 만든다"고 말했다.

28일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '우아콘2025'가 진행되고 있다. 우아한형제들

2020년부터 시작돼 올해로 여섯째를 맞은 이번 우아콘은 약 40여개의 발표 세션이 마련됐다. 약 1만여명이 사전 등록을 신청했으며, 이 중 선정된 2000여명의 관람객이 현장에 참석했다. 고명석 우아한형제들 최고기술책임자(CTO)는 "우아콘 2025에서는 기술을 '어떻게' 적용했는지가 아니라 '왜' 그렇게 적용했는지를 나누는 자리"라며 "우아한형제들 구성원들의 고민과 노력이 참가자들에게 잘 전달돼 도움이 되길 바란다"고 말했다.

오프닝노트 이후 진행된 각 발표 세션에서는 우아한형제들 구성원들이 각 전문 분야에 따라 직접 연사로 나서 발표를 진행했다. 백엔드, 프론트엔드, 모바일 앱, AI/ML, 데이터, 로봇, 인프라, 보안, PM, 디자인/UX, 문화/성장 등 11개의 분야에서 총 40여 개 세션이 진행돼 참가자들에게 각 분야에 대한 배민의 사례와 경험, 노하우 등을 공유했다. 참가자들과 소통할 수 있는 멘토링 세션도 진행됐다. 사전 신청을 통해 진행된 멘토링 세션은 오픈형 멘토링과 집중형 멘토링 2가지 형태로 진행돼 개발자를 꿈꾸는 참가자들에게 뜻깊은 시간을 제공했다.

고 CTO는 "우아한테크콘퍼런스는 우아한형제들의 기술을 공유하며 참가자와 함께 성장하는 시간"이라며 "앞으로도 기술을 통해 미래를 만들어가기 위해 고민하고 노력하는 우아한형제들의 여정을 공유하며 나눌 것"이라고 했다.





