TIGER 200타겟위클리커버드콜, 코스피 랠리 95% 추종

박형수기자

입력2025.10.28 14:17

숏뉴스
미래에셋자산운용은 'TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF'가 지난달 23일 상장한 이후로 수익률 17.33%를 기록했다고 28일 밝혔다.


해당 기간 코스피200지수는 18.27% 상승했다. 커버드콜 전략을 활용했음에도 코스피 상승률의 약 95% 추종하는 우수한 성과를 기록했다.

TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF는 코스피200 지수 성장을 추종하면서 연간 최대 7%의 분배율을 목표로 하는 월배당 ETF다. 코스피가 4000을 돌파하는 등 상장 이후 코스피200 시장의 변동성이 높아진 가운데 10% 내외의 옵션을 매도하면서 코스피200 성장에 적극적으로 참여했다.


미래에셋자산운용은 지난달 연간 최대 7%의 분배 한도를 활용한 TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈 2종을 선보였다. 7%는 기초 자산의 성장성을 고려한 적절한 분배율로, TIGER ETF가 선보이는 지속가능한 인출 솔루션이다. 시장 상승을 최대한 반영하면서도 고분배 대신 성과와 지속가능한 분배에 집중해 원금 훼손 및 분배금 축소 리스크를 완화했다.


TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF는 안정적인 성과를 기반으로 분배금 상승률에 대한 기대감도 커지고 있다. 지난 15일 첫 분배금으로 주당 62원을 지급했다. 분배락 이후에도 견조한 성과를 이어가며 다음 달 분배금 상승이 예상된다.

미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 "코스피 강세 구간에서는 'TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF'처럼 분배금 상승까지 기대할 수 있는 ETF가 가장 우수한 커버드콜 전략 상품이라고 할 수 있다"고 소개했다.


이어 "TIGER ETF는 투자자들이 인컴수익과 자본수익을 명확히 이해할 수 있도록 홈페이지 공시를 강화하고, 교육을 통해 장기투자 문화가 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
