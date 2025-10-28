"日다카이치, 트럼프 노벨상 추천 예정"

다카이치 사나에 일본 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령을 노벨평화상 후보로 추천할 예정이라고 교도통신과 니혼테레비(닛테레) 등이 28일(현지시간) 보도했다.

일본 정부 관계자는 교도통신에 다카이치 총리가 미·일 정상회담에서 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 뜻을 전할 방침이라고 전했다.

다카이치 사나에 일본 총리.

다카이치 총리는 앞서 지난 25일 트럼프 대통령과의 취임 후 첫 전화 통화에서 중동 정세 안정에 기여한 트럼프 대통령의 지도력을 치켜세운 것으로 전해졌다.

또 트럼프 대통령이 26일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 개최 장소인 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 태국과 캄보디아의 휴전 협정문 공동 서명을 주재한 것을 노벨평화상 추천 이유로 들 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 자신의 중재로 올해 전 세계 8개 전쟁이 종식됐다고 주장하며 노벨평화상 수상 의욕을 드러냈지만 고배를 마셨다.

앞서 트럼프 대통령과 밀월 관계였던 아베 신조 전 일본 총리는 2019년 북한과 긴장 완화를 이유로 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천한 바 있다.

다만 이날 미·일 정상회담에서 다카이치 총리의 트럼프 대통령 노벨평화상 추천 관련 발언은 확인되지 않았다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



