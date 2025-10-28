본문 바로가기
국내 최초 드론 직접 식재 기술…영월서 미래 산림복원의 새 장 열다

이종구기자

입력2025.10.28 09:47

강원도 영월군은 28일 영월읍 영흥리 1022번지 일원에서 국산화된 드론을 활용한 국내 최초 묘목 식재 시연 행사를 진행했다. 이번 행사는 국토교통부가 주관하는 '2025년 드론 실증도시 구축사업'의 일환으로 추진되는 실증 프로젝트로, 드론 기술을 활용한 산림 복원 모델의 현장 적용 가능성을 확인하기 위해 마련됐다.

영월군청 전경. 영월군 제공

영월군청 전경. 영월군 제공

이번 사업은 국산화 드론을 기반으로 한 드론 직접 식재 시스템을 구축해 산림 복원 방식의 전환을 시도하는 혁신 프로젝트이다. 기존의 인력 중심 식재 방식에서 벗어나 드론을 통해 보다 효율적이고 정밀한 산림 복원 시스템을 만드는 것을 목표로 하고 있으며, 영월군은 로텀과 디알원이 참여하는 컨소시엄을 구성해 국비 지원을 받아 오는 11월까지 실증을 진행할 예정이다.


로텀은 드론의 모터, 드라이버, 프로펠러 등 핵심 부품을 국산화해 해외 의존도를 낮추고 가격 경쟁력을 확보하기 위한 기술 개발을 추진하고 있으며, 디알원은 자체 개발 중인 DR-1S 묘목 슈터 시스템의 구축을 진행하고 있다.

시연 행사에서는 디알원이 미생물 발효로 생산되는 차세대 바이오폴리머 소재로 제작한 친환경 분해 카트리지에 2년생 묘목을 담아 로텀이 국산화한 드론에 탑재하고, 상공에서 목표 지점을 탐지해 정밀하게 투하·식재하는 과정을 선보였다.


㈜디알원 최연태 대표는 "이번 실증사업은 단순한 기술 검증을 넘어, 대한민국 산림업계의 패러다임 전환을 이끄는 역사적 출발점이 될 것"이라며 "글로벌시장을 선도하는 K-드론의 새로운 가능성을 보여 드리겠다"며 "영월군은 첨단 기술이 조화된 혁신적인 산림 복원 기술이 지역에서 첫 결실을 맺게 된 것을 뜻깊게 평가하고, 이번 실증을 계기로 영월을 그린테크 산업의 거점으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.




영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
