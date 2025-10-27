정철원 담양군수, 인공태양 연구시설 '전남 유치' 응원 동참

"미래 청정에너지 산업 중심지 도약"

정철원 전남 담양군수가 27일 미래 청정에너지인 인공태양(핵융합) 연구시설 전남 유치를 기원하며 '릴레이 챌린지'에 동참했다.

이번 챌린지는 '핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축 사업' 부지를 나주시에 유치하기 위한 지역 공감대 확산이 목적이다.

인공태양은 태양 에너지 생성 원리를 모방해 수소를 이용해 청정 전력을 생산하는 기술로, 탄소중립 실현과 미래 전력산업의 핵심으로 주목받고 있다.

정 군수는 "나주에 인공태양 연구시설이 유치돼 전남이 에너지 산업 중심으로 성장하길 바란다"며 "담양군도 청정에너지 기술 발전을 위해 함께 노력하겠다"고 응원 메시지를 전했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



