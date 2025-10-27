대전교통공사, 대중교통 이용자 편의 증진 위해 카카오와 업무 협약

타슈와 연계한 길찾기·잔여대수 안내 등 서비스 강화

대전교통공사가 교통약자를 포함한 대중교통 이용자의 편의 증진을 위해 주식회사 카카오와 업무 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 공사가 보유한 교통 빅데이터의 활용을 확대하고 교통약자를 포함한 대중교통 이용자의 편의 증진을 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 ▲ 대전 도시철도의 실시간 정보의 보급 및 활용 극대화 ▲교통약자를 포함한 이용자의 이동 편의와 접근성 제고 ▲공공 자전거 이용 활성화를 통한 지속가능한 친환경 교통체계 구축 등의 내용을 포함한다.

협약에 따라 공사는 공공자전거 대여소의 위치와 거치대별 실시간 잔여 자전거 대수를 카카오에 제공한다. 카카오는 이 정보를 '카카오맵'과 '카카오내비' 등 길 찾기 서비스에 반영해, 시민이 대중교통을 이용할 때 타슈 자전거를 함께 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.

이를 통해 시민들은 지하철역과 자전거 대여소를 손쉽게 연계해 이용할 수 있으며, 이동 경로를 한눈에 확인하는 등 한층 편리한 교통 서비스를 경험할 수 있게 된다.

연규양 사장은 "카카오와의 협력을 통해 시민 누구나 더 쉽고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 시민의 입장에서 생각하고 체감할 수 있는 교통서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>