[포토] 자전거로 만드는 비눗방울

27일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제3회 지구하다 페스티벌을 찾은 외국인관광객들이 자전거 페달을 이용한 발전기로 비눗방울을 만들고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>